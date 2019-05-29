Президента «Тоттенхэма» все ненавидят. Но он гений экономии

Президент «Тоттенхэма» болел за клуб с детства, а прямо сейчас он является рекордсменом среди руководителей клубов АПЛ: он управляет делами «шпор» с 2001 года. Важное уточнение: Леви не владеет «Тоттенхэмом». Клуб принадлежит инвестиционной компании ENIC Group. За ней стоит британский миллиардер Джо Льюис. А Леви – совладелец (примерно 29,4%) и публичное лицо. При этом про самого Дэниэла тоже информации не так много: окончил с отличием Кембридж в 1985 году со степенью бакалавра в области экономики и земельного хозяйства. Женат, отец четверых детей.

При этом Леви – самый высокооплачиваемый топ-менеджер английского футбола. Прошлым летом это даже привело к небольшому скандалу в клубе. Футболисты «Тоттенхэма» узнали, что за позапрошлый сезон доход Леви составил почти 7 млн евро. Это вдвое больше, чем у любого другого руководителя клубов АПЛ. Получалось, что Леви зарабатывал 120 тыс. евро в неделю – больше любого футболиста «Тоттенхэма». Одновременно в тот же период клуб вёл переговоры со многими игроками по сокращению зарплаты и новых условий контрактов.

В АПЛ платят огромные призовые. И «Ливерпуль» зарабатывает больше «Сити» «Манчестер Юнайтед» заплатил почти 100 тысяч фунтов за каждое набранное очко.

Но важно учитывать, что за год до этого доход Леви составлял лишь 3 млн евро. Сумма выросла в два раза за счёт огромной единовременной выплаты, включавшей бонусы за достижение рекордного оборота для клуба и практически завершенного на тот момент строительства нового стадиона.



Леви сумел повысить рост доходов «Тоттенхэма» до 310 млн евро по сравнению с 215 млн евро за год до этого. В этом помогли доходы от ТВ-прав, результаты команды в Лиге чемпионов. Но одновременно Леви поставил клуб в режим жёсткой экономии, а все переговоры, включая внутренние, вёл в самом жлобском векторе. Ещё сэр Алекс Фергюсон говорил, что операция на его бедре была не настолько болезненной, как переговоры с Леви по трансферу Димитара Бербатова.

Уже второй год «шпоры» проводят трансферные окна только в переговорах на выход и не тратят денег на новичков. Во многом это связано как раз с займом на строительство стадиона, который ухудшил финансовую ситуацию в клубе. Но не выдерживает уже даже главный тренер Маурисио Почеттино: «Если Дэниел Леви в следующем сезоне скажет, что нам нужно выиграть Лигу чемпионов или АПЛ, вероятно, я отвечу ему, что ему следует поискать другого волшебника, который сможет это сделать, потому что с нашим подходом ничего не изменится. Мы можем сражаться и быть среди претендентов, но нельзя обязательно побеждать, если нет ресурсов». Тренера можно понять: за пять лет, пока он работает в «Тоттенхэме», чистые расходы клуба на игроков составили примерно 25 млн евро. «Манчестер Сити» ушёл в минус примерно на 550 млн евро за этот же период.

«Тоттенхэм» должен сохранить Почеттино любой ценой В тексте – подробное перечисление всех причин. С цифрами.

При этом Леви не экономит на других аспектах работы клуба: новый стадион стоил больше млрд евро. Ещё 7 лет назад клуб мощно вложился в академию, полностью обновив её – затраты оценивались примерно в 50 млн евро плюс ежегодные инвестиции. Стадион же Леви ещё на стадии проекта согласован так, чтобы теперь зарабатывать на самых разных событиях ежегодно.