Черевченко — о матче с «Уфой»: два гола, особенно быстрый мяч, сказались на игре

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:1).



«В первом тайме был план отдать мяч сопернику и играть на контратаках. В принципе, получилось всё, и игра была близкой к идеальной. Как и говорил перед матчем, было много борьбы, потому что и нам, и «Уфе» отступать некуда. Нужно было набирать очки. Два гола, особенно быстрый мяч, сказались на игре.



После перерыва прижались к воротам? Соперник стал играть агрессивнее, пошел в навал. Не сказал бы, что были острые моменты, хотя подходы были. Помню один хороший момент, который нам не забили, когда мяч летал по вратарской туда-сюда. Ребята выдержали без паники. Если бы Конате забил третий мяч, игра бы закончилась», — приводит слова Черевченко сайт телеканала «Матч ТВ».

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