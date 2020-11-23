Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черевченко — о матче с «Уфой»: два гола, особенно быстрый мяч, сказались на игре

Черевченко — о матче с «Уфой»: два гола, особенно быстрый мяч, сказались на игре
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:1).

«В первом тайме был план отдать мяч сопернику и играть на контратаках. В принципе, получилось всё, и игра была близкой к идеальной. Как и говорил перед матчем, было много борьбы, потому что и нам, и «Уфе» отступать некуда. Нужно было набирать очки. Два гола, особенно быстрый мяч, сказались на игре.

После перерыва прижались к воротам? Соперник стал играть агрессивнее, пошел в навал. Не сказал бы, что были острые моменты, хотя подходы были. Помню один хороший момент, который нам не забили, когда мяч летал по вратарской туда-сюда. Ребята выдержали без паники. Если бы Конате забил третий мяч, игра бы закончилась», — приводит слова Черевченко сайт телеканала «Матч ТВ».

Рахимов: «Уфе» нужно наладить моменты, из-за которых мы получаем голы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020