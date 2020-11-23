Ребров: игрокам «Ференцвароша» нужно преодолеть страх перед «Ювентусом»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров призвал своих футболистов не бояться «Ювентуса» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» проиграл «Ювентусу» со счётом 1:4.
«Когда играешь на таком уровне, существует страх. Мы играем с „Ювентусом“, но для нас это сравнимо с бонусом. Это отличная возможность представить Венгрию и болельщиков команды.
В таких матчах случаются ошибки, пропускаешь голы. Но мы постараемся показать лучшую игру и сделаем всё, чтобы преодолеть свой страх.
У «Ювентуса» помимо Роналду есть игроки топ-уровня — Мората, Дибала. Но нам нельзя думать только о них. Нужно верить в себя и играть в свой футбол. Посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, мы сможем набрать очки", — цитирует Реброва Football Italia.
- 23 ноября 2020
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