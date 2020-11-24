Арбитр Федотов объяснил, почему был отменён гол «Сочи» в ворота ЦСКА

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитра Евгения Кукуляка в матче 15-го тура РПЛ ЦСКА — «Сочи» (1:1).

«На 25-й минуте Кукуляк принял правильное решение – была подача в штрафную «Сочи» и удар по воротам. Да, мяч попал защитнику гостей в руку, но она была прижатой – нужно было продолжить игру.

Что касается момента с отменённым голом «Сочи», который не поняли даже на телевидении, то я разбил его на три стадии. Сначала Заболотный боролся с игроком ЦСКА и попал ему в нос. Дальше эпизод, где пас следует игроку «Сочи», который находится за линией офсайда. После чего он отдаёт голевой пас. Правильное решение здесь – зафиксировать вне игры. Но Кукуляк должен был показывать Заболотному жёлтую за то, что тот ударил игрока ЦСКА по лицу.

Марадишвили и Ахматову жёлтые показаны неправильно, а вот Заболотному за прыжок двумя ногами в игрока ЦСКА на 79-й минуте, да ещё и двумя ногами со скоростью и агрессией, нужно было показать жёлтую", — сказал арбитр корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.