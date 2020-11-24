«Саутгемптон» упустил возможность выйти на третье место в АПЛ

Подошёл к концу заключительный матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Саутгемптоном». Матч проходил на домашнем стадионе «волков» — «Молине» и завершился со счётом 1:1.



Счёт был открыт на 58-й минуте матча — нападающий гостей Че Адамс получил передачу в лицевую, откуда из-под защитника прострелил на дальнюю штангу, где совершенно свободный Тео Уолкотт закатил мяч в пустые ворота. Это первый гол 31-летнего англичанина после возвращения в «Саутгемптон».

Видео гола Уолкотта:

Хозяева отыгрались на 75-й минуте — Рауль Хименес нанёс удар с пределов штрафной площади гостей, мяч попал в штангу, но отскочил прямо на ногу нападающему Педру Нету, который переправил его прямо в цель.

Видео гола 20-летнего португальца:

После девяти туров на счету подопечных Нуну Эшпириту Санту 14 очков и 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Святые» (17) — на пятом месте.