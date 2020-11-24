Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» обслужит бригада арбитров из Эстонии

Матч Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» обслужит бригада арбитров из Эстонии
Футбол / РПЛ 0

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд», который состоится 26 ноября в Москве.

Встречу обслужит эстонская бригада арбитров во главе с Кристо Тохвером. Его ассистентами станут Силвер Кыйв и Стен Клаасен. Резервный рефери — Юрий Фришер.

Первая встреча команд в групповом этапе завершилась победой нидерландцев со счётом 3:1.

ЦСКА занимает последнее место в своей группе в Лиге Европы, набрав два очка в трёх матчах. «Фейеноорд» (4) находится на третьем месте. «Вольфсберг» также набрал четыре очка, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5). В прошлом сезоне москвичи не смогли выйти в плей-офф.

Встречу с ЦСКА пропустят один из лучших бомбардиров «Фейеноорда» Ридгесиано Хапс и основной вратарь Юстин Бейло.

Сигурдссон: в Лиге Европы хотим показать, что ЦСКА сильная команда, способная побеждать
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020