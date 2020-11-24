Матч Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» обслужит бригада арбитров из Эстонии

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд», который состоится 26 ноября в Москве.
Встречу обслужит эстонская бригада арбитров во главе с Кристо Тохвером. Его ассистентами станут Силвер Кыйв и Стен Клаасен. Резервный рефери — Юрий Фришер.
Первая встреча команд в групповом этапе завершилась победой нидерландцев со счётом 3:1.
ЦСКА занимает последнее место в своей группе в Лиге Европы, набрав два очка в трёх матчах. «Фейеноорд» (4) находится на третьем месте. «Вольфсберг» также набрал четыре очка, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5). В прошлом сезоне москвичи не смогли выйти в плей-офф.
Встречу с ЦСКА пропустят один из лучших бомбардиров «Фейеноорда» Ридгесиано Хапс и основной вратарь Юстин Бейло.
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