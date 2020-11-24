Клопп: команда похожа на оркестр. Фирмино играет в оркестре «Ливерпуля» на 12 инструментах

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» поделился мнением о нападающем Роберто Фирмино.



«Футбольную команду можно сравнить с оркестром: разные люди играют на разных инструментах. Некоторые из них громче других, но все важны для ритма. Бобби Фирмино играет на 12 инструментах в нашем оркестре. Он очень важен для сохранения нашего ритма. Мы можем хорошо играть и без него, но я определённо хочу, чтобы он был на поле», — приводит слова Клоппа Goal.com.



Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Аталанта» состоится завтра, 25 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 23:00 мск.

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