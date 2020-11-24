Салах вернулся к тренировкам после коронавируса и готов сыграть с «Аталантой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о ситуации с нападающим Мохамедом Салахом в преддверии матча Лиги чемпионов с «Аталантой». Египтянин перенёс заражение коронавирусом.
«Мо вчера тренировался с командой и выглядел хорошо. Все последние тесты дали отрицательный результат, так что, если с тех пор ничего не поменялось, он будет доступен. Посмотрим, как мы поступим, учитывая, что его карантин завершился всего три дня назад», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Напомним, Салах заразился коронавирусом во время паузы на международные матчи. Накануне стало известно, что очередной тест показал отрицательный результат.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Аталанта» состоится завтра, 25 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало – в 23:00 мск.
- 24 ноября 2020
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