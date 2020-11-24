«Ювентус» — «Ференцварош»: прямой эфир матча начнётся в 23:00

Сегодня, 24 ноября, состоится матч Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «Ференцварош». Встреча 4-го тура группового этапа пройдёт на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине. Начало — в 23:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции —149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ювентус» — «Ференцварош» на «Чемпионате»
Обслужит встречу немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты — Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — Харм Осмерс.
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Ференцварош».
«Ференцварош» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы G, набрав одно очко. «Ювентус» (6) — на втором месте.
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