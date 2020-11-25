Лопетеги: «Севилья» добилась фантастического результата в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился мнением о результате матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Краснодаром». Встреча закончилась победой испанцев со счётом 2:1. В итоге они гарантировали себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я очень доволен результатом. Пройти в следующий раунд Лиги чемпионов – огромное достижение для нас. Сегодня была сложная игра, победа досталась нам непросто. В лиге чемпионов не бывает лёгких матчей. Я рад, что команда смогла преодолеть все сложности и заработать три очка.

Мы добились фантастического результата. У многих игроков есть некоторые проблемы, и они не смогли приехать и помочь команде. Два матча в запасе позволят команде немного отдохнуть, у нас есть время на восстановление. Конечно, мы будем также ответственно подходить к подготовке к оставшимся матчам, но мы рады, что мы уже прошли в следующий раунд.

Конечно, нам бы хотелось выйти из группы с первого места. В субботу нам предстоит сыграть матч в Ла Лиге, поэтому сейчас мы полностью концентрируемся на этой игре. На данный момент все наши силы направлены на подготовку к этому матчу. Конечно, мы хотим как добиться побед в нашем чемпионате, так и занять первое место в группе Лиги чемпионов. Постараемся сделать всё, чтобы добиться таких высоких результатов.

Я поздравил ребят в раздевалке и сказал, что они проделали хорошую работу сегодня. Сейчас они должны наслаждаться этой победой, ведь футбол создан для таких эмоций.

Сейчас точно ничего не могу сказать о состоянии Эскудеро, нет никакой официальной информации. Кажется, у него проблема с локтем. Мы ждём результаты обследования и комментарий врачей», — передаёт слова Лопетеги корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.