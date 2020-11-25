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Куман: у Гризманна небольшое повреждение

Куман: у Гризманна небольшое повреждение
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу своей команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (4:0).

«Сегодня на поле вышла именно та «Барселона», которую мы предпочитаем видеть. Мои ребята доминировали сегодня, так что я могу гордиться ими. Думаю, в первом тайме нам не хватило эффективности в завершающей стадии, но в целом я очень доволен сегодняшней игрой.

У Гризманна была небольшая травма, только поэтому он начал матч на скамейке.

Важно давать отдых одним и игровое время другим – тем, кто каждый день старается на тренировках, но не слишком часто играет. Например, Оскар Мингеса продемонстрировал сегодня, что на него можно положиться», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

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