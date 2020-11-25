Федотов — о Кокорине: было желание обнять его и не отпускать ни в «Спартак», ни в Европу

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о своём отношении к нападающему «Спартака» Александру Кокорину.
«Кокорин вообще никаких вопросов не вызывал. То, что он звёздный, на тренировках этого нет. Лень? Спросите у любого: на тренировках Саша отдаётся так, как и на игре. Не знаю, что там в «Спартаке» — это их дело. Но для меня Кокорин был топ-футболистом. В чём суть топового футболиста? Ежедневно человек в любой ситуации, игре показывает огромнейшее желание быть лучшим и одерживать победу.
Нужно отдать должное тренерам по физической подготовке в «Зените», то что он появился в хороших кондициях. Он был готов, и он показывал степень этой готовности. С ним было приятно работать. Так скажу. Когда он уходил, у меня было желание обнять его и не отпускать ни в «Спартак», ни в Европу. Хотя, если честно, мы разговаривали на эту тему и желали самим себе болеть за Кокорина в каком-то хорошем зарубежном клубе.
Бывают жизненные ситуации, когда чего-то не хватает, и нет человека, который может это остановить. Когда ты пытаешься отстаивать свою честь или честь другого человека, и это приводит к драке. Драка может закончиться по-разному. Ты выиграл и спокойно ушел домой, на следующий день на тебя пишут заявление. Казалось, ты делал благое дело, а получаешь, возможно, срок. Таких моментов было у каждого в жизни предостаточно», — цитирует Федотова Sport24.
- 25 ноября 2020
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