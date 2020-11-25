Паршивлюк: те карточки, которые раздают направо и налево за всё, необязательны

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».



«Я провёл два года в «Ростове», только с позитивными эмоциями возвращаюсь туда. Он отличный соперник, с которым можно сыграть, думаю, что получится хорошая игра.



Конкуренция никогда никому не мешала. Это только плюс, что у нас на каждую позицию есть по два игрока, которые доказывают. Не знаю, что касается моих пропусков из-за карточек. За всю карьеру была одна в дерби с ЦСКА. Те карточки, которые раздают направо и налево за всё, — они необязательны. В матче с «Локо» можно было бы не получать карточки, не нужно наступать на те же грабли и делать выводы.



Наш тренер сам справится с подготовкой, да и все знают моё отношение к Карпину, он сильный тренер. У «Ростова» видна его рука, жду встречи с хорошим другом, и важно набрать три очка», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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