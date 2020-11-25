Буряк – о Марадоне: на поле всё было с уважением. Но вёл себя импозантно, видно – звезда

Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.



«Диего — легендарный футболист. Сколько времени прошло, а им всё восхищались. Он был настоящим законодателем мод. Диего поставил на колени весь мир и всю Италию. Знаковый футболист. Счастлив, что мы играли с ним в одно время.



Особых ощущений против него не было, у нас были сборные команды. Нами руководил Бесков на турне. Мы все были профессиональные футболисты, а по ту сторону были такие же футболисты. В их команде было много знаковых игроков, таких как Диас, но Марадона стоял особняком.



Прошло много времени, но с Аргентиной мы играли сложно и успешно. Наша сборная была на высоком уровне, называли чемпионом мира по товарищеским матчам. Не получалось у нас на серьёзных форумах что-то выиграть, но у нас была сильная команда и её не ценили, не понимали, что это такое.



С Марадоной на поле всё было с уважением. Большой футболист — большой человек. Он вёл себя импозантно, было видно, что звезда, но не было случаев, которые показывали бы его нетактичность. С его стороны всё было на высоком уровне», — сказал Буряк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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