Николич объяснил разницу результатов «Локомотива» в ЛЧ и РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич выразил мнение о том, в чём заключается разница результатов «железнодорожников» в Лиге чемпионов и Российской Премьер-Лиге.

«Почему у нас такая разница результатов в ЛЧ и РПЛ? Во-первых, у нас в ЛЧ три очка, а есть ещё два тура. Шанс двигаться дальше и играть в Европе весной остаётся. Нужно заслужить его на поле. Последние месяцы у нас очень трудный график, такого никогда не было. Сегодня мы здесь, завтра пять часов летим в Россию, потом в Грозный, оттуда в Москву на игру с «Зальцбургом», а потом в Казань. Я не из тех тренеров, что будет плакать от трудностей. Да, нам нелегко, но мы будет с этим справляться. Я не говорю сейчас о физподготовке, но психологически невозможно быть на 100 процентов сильными каждые два-три дня. Но мы стараемся это делать и попробуем закончить группу на хорошем уровне.

«Локомотиву» помогла удача? У нас есть три очка, мы ни разу не проиграли «Атлетико». А вы как чувствуете, так и считайте. Выход в 1/8 ЛЧ? Сейчас мы думаем только о следующей игре», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, в матче 4-го тура ЛЧ «Локомотив» на выезде сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (0:0). Команда Марко Николича, набрав 3 очка, занимает 3-е место в турнирной таблицы группы A.