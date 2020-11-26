УЕФА пожизненно отстранил от футбола главу пресс-службы «Карабаха»

УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу против главы пресс-службы «Карабаха» Нурлана Ибрагимова. Он на своей странице в соцсетях опубликовал призывы к убийству армян всех возрастов. Было принято решение пожизненно отстранить Ибрагимова от любой футбольной деятельности, сообщает пресс-служба УЕФА. «Карабах» оштрафован на € 100 тыс.
Напомним, 4 ноября было объявлено, что сотрудника «Карабаха» временно отстранили от футбола. В публикациях Ибрагимова усмотрели расистские призывы и нарушение базовых правил поведения. Также от сотрудничества с «Карабахом» отказалась фирма adidas, ранее являвшаяся его техническим спонсором.
Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против пресс-секретаря «Карабаха» Нурлана Ибрагимова — на личных страницах в социальных сетях он призывал к убийству людей всех возрастов армянской национальности.
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