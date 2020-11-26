Психиатр-нарколог Минздрава: даже 60 лет много для таких людей, как Марадона

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал смерть бывшего аргентинского форварда Диего Марадоны. Он скончался 25 ноября в 60-летнем возрасте от остановки сердца.
«Марадона был необычным человеком: психологически взрывным, неуспокоенным. Думаю, такие люди долго не живут. Это особый род творческих, невротических людей. У них обострённое рискованное поведение. В его систему входят и наркотики как патологический, суррогатный вариант самолечения.
Диего всей своей жизнью был обречён прожить не 100 лет. Даже 60 лет – это много для таких людей. Душевное состояние Марадоны было далеко не простым, и он искал себя в наркотиках, чтобы стабилизироваться. Так и прожил всю свою жизнь. С одной стороны, это обострённый талант, с другой – большая уязвимость от подобных болезней и психологических проблем.
К сожалению, смерть Марадоны – плохой урок другим. Такие люди – как дети. У них нет страха, ощущения возможной смерти. Отсюда и наркотики. Этим людям можно помочь, но надо вовремя диагностировать их психологические особенности. Они нуждаются в другой системе воспитания. Проблема сложная, на грани с философией.
Кокаин наслоился на характер Марадоны. У него было очень много факторов риска приобщения к наркотикам. Диего ведь неоднократно пытался лечиться. Но смерть от сердечной недостаточности – последствия кокаина. Он истощает сердце, как хлыст. В любом случае наркотики сыграли значительную роль», — цитирует Брюна «ВсёПроСпорт».
- 26 ноября 2020
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