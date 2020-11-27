Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА, Нидерланды приблизились

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей четвёртого тура еврокубков.

Напомним, в Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «Лацио», «Краснодар» уступил «Севилье», а «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико». ЦСКА в свою очередь в Лиге Европы сыграл вничью с «Фейеноордом».

От Португалии в Лиге чемпионов «Порту» обыграл «Марсель». В Лиге Европы «Брага» сыграла вничью с «Лестером», а «Бенфика» расписала мировую с «Рейнджерс».

От Нидерландов в Лиге чемпионов «Аякс» обыграл «Мидтьюлланд», ПСВ в Лиге Европы победил ПАОК, «АЗ» сыграл вничью с «Реал Сосьедад», а «Фейеноорд» разошёлся миром с ЦСКА.

Таким образом, Россия увеличила отставание от Португалии до 6,4 очков. Нидерланды в свою очередь приблизились к России и теперь отрыв составляет 2,0 очков.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 81,426

2. Англия — 85,997

3. Италия — 67,295

4. Германия — 66,570

5. Франция — 52,758

6. Португалия— 44,349

7. Россия — 37,882

8. Нидерланды —35,800