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Российские клубы ни разу не победили в 16 еврокубковых матчах сезона

Российские клубы ни разу не победили в 16 еврокубковых матчах сезона
Футбол / Лига чемпионов 0

Клубы Российской Премьер-Лиги пока не смогли одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/2021.

ЦСКА в Лиге Европы три раза сыграл вничью и один раз проиграл. На счету «Зенита» одна ничья и три проигрыша в группе Лиги чемпионов. Такой же результат показал «Краснодар». «Локомотив» заработал три очка, проиграв на групповом этапе Лиги чемпионов один раз и трижды сыграв вничью.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0. На 48-й минуте был удалён нападающий «Фейеноорда» Николай Йоргенсен. ЦСКА, набрав 3 очка в четырёх матчах, занимает 4-е место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (5) — на 2-м месте.

ЦСКА поделил очки с «Фейеноордом», игравшим второй тайм вдесятером
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