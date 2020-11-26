Российские клубы ни разу не победили в 16 еврокубковых матчах сезона

Клубы Российской Премьер-Лиги пока не смогли одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/2021.
ЦСКА в Лиге Европы три раза сыграл вничью и один раз проиграл. На счету «Зенита» одна ничья и три проигрыша в группе Лиги чемпионов. Такой же результат показал «Краснодар». «Локомотив» заработал три очка, проиграв на групповом этапе Лиги чемпионов один раз и трижды сыграв вничью.
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0. На 48-й минуте был удалён нападающий «Фейеноорда» Николай Йоргенсен. ЦСКА, набрав 3 очка в четырёх матчах, занимает 4-е место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (5) — на 2-м месте.
- 27 ноября 2020
-
00:50
-
00:19
-
00:08
- 26 ноября 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:29
-
23:29
-
23:22
-
23:06
-
22:59
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:44
-
22:26
-
22:06
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:34
-
21:32
-
21:19
-
20:58
-
20:55
-
20:41
-
20:32
-
20:09
-
19:49
-
19:42
-
19:28
-
19:02
-
18:51
-
18:45
-
18:41
-
18:24