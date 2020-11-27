Баринов рассказал, как фанат предложил ему поцеловать тату «Спартака»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о последствиях скандальной кричалки в адрес «Спартака» после победы в розыгрыше чемпионата России в 2018 году. Напомним, Баринов в микст-зоне подошёл к болельщикам своей команды и проскандировал начало оскорбительной кричалки в адрес «Спартака», которая начинается словами «Я никогда не устану повторять…». Кричалку подхватили и стали скандировать фанаты «Локомотива».
«После событий с кричалкой про «Спартак» много чего было – даже сестре писали угрозы. Сейчас вроде всё закончилось, но летом произошла одна не самая приятная ситуация. Я ехал в ресторан, остановился, вышел из машины с другом и братом. Шёл парень лет 28, с сумкой для доставки еды. Смотрю – он активно так на меня идёт. Подходит, я ему говорю: «Ты чего?» Он на меня смотрит, а потом взгляд на свою руку переводит, а там татуировка спартаковская. И говорит мне: «Поцеловать не хочешь?» Человеку лет 30! Я ему ответил: «А ты мне ничего не хочешь поцеловать?» В остальном всё спокойно. У меня есть знакомые, которые болеют за «Спартак», я с ними хорошо общаюсь. Они, кстати, говорят, что нормальный человек бы так никогда не сделал», — рассказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Андрею Панкову.
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв «крестов». 28 августа он перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима (Италия).
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