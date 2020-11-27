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«Пацан сказал — пацан сделал!» Глебов покрасил бороду в цвета «Ростова»

«Пацан сказал — пацан сделал!» Глебов покрасил бороду в цвета «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов покрасил бороду в клубные цвета. Ранее игрок пообещал сделать это после первого забитого мяча. Глебову удалось отличиться в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0).

«Пацан сказал — пацан сделал!» — сказал Данил, продемонстрировав новый окрас своей бороды на YouTube-канале «Ростова».

Глебов является воспитанником «Томи» и «Локомотива». Полузащитник перешёл в «Ростов» в начале 2019 года за € 50 тыс. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне 21-летний россиянин провёл 13 матчей, забил гол и отдал две результативные передачи.

28 ноября «Ростов» примет московское «Динамо» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи – в 19:00 мск. «Динамо» в 15 турах набрало 27 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ростов (26) – на пятом.

Хавбек «Ростова» Глебов пообещал покрасить бороду в клубные цвета после забитого гола
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