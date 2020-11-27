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ФИФА попросила все 211 ассоциаций почтить память Диего Марадоны

ФИФА попросила все 211 ассоциаций почтить память Диего Марадоны
Футбол 0

ФИФА попросила все 211 национальных футбольных ассоциаций почтить память легендарного футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября.

«В связи с тем что футбольный мир скорбит по Диего Марадоне, ФИФА попросила все 211 ассоциаций обратиться к организаторам соревнований по поводу проведения минуты молчания перед каждым матчем, который состоится в эти выходные, чтобы почтить память одной из величайших футбольных икон в истории», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФИФА.

Марадона скончался в возрасте 60 лет от остановки сердца. 11 ноября он был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Игроки выйдут на ближайшие матчи Серии А с траурной повязкой в память о Диего Марадоне
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