ФИФА попросила все 211 ассоциаций почтить память Диего Марадоны

ФИФА попросила все 211 национальных футбольных ассоциаций почтить память легендарного футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября.

«В связи с тем что футбольный мир скорбит по Диего Марадоне, ФИФА попросила все 211 ассоциаций обратиться к организаторам соревнований по поводу проведения минуты молчания перед каждым матчем, который состоится в эти выходные, чтобы почтить память одной из величайших футбольных икон в истории», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФИФА.

Марадона скончался в возрасте 60 лет от остановки сердца. 11 ноября он был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.