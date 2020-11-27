ФИФА попросила все 211 ассоциаций почтить память Диего Марадоны
ФИФА попросила все 211 национальных футбольных ассоциаций почтить память легендарного футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября.
«В связи с тем что футбольный мир скорбит по Диего Марадоне, ФИФА попросила все 211 ассоциаций обратиться к организаторам соревнований по поводу проведения минуты молчания перед каждым матчем, который состоится в эти выходные, чтобы почтить память одной из величайших футбольных икон в истории», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФИФА.
Марадона скончался в возрасте 60 лет от остановки сердца. 11 ноября он был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Игроки выйдут на ближайшие матчи Серии А с траурной повязкой в память о Диего Марадоне
Рекомендуем вам
- 27 ноября 2020
-
23:31
-
23:24
-
23:16
-
23:12
-
22:57
-
22:33
-
22:19
-
22:12
-
21:57
-
21:56
-
21:24
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
20:49
-
20:41
-
20:39
-
20:30
-
20:25
-
20:08
-
20:06
-
20:00
-
19:52
-
19:52
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:30
-
19:22
-
19:17
-
18:46
-
18:42
-
18:36
-
18:28
-
18:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам