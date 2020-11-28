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«Вальядолид» не сумел удержать победу в матче с «Леванте»

«Вальядолид» не сумел удержать победу в матче с «Леванте»
Футбол / Испания 0

В Вальядолиде завершился матч 11-го тура испанской Примеры. «Вальядолид» на стадионе «Хосе Соррилья» сыграл вничью с «Леванте». Встреча закончилась со счётом 1:1.

На 57-й минуте Маркос де Соуза вывел хозяев вперёд. Но удержать победный счёт хозяевам не удалось. На 83-й минуте Хосе Кампанья реализовал пенальти и принёс своей команде ничью.

«Вальядолид» продлил беспроигрышную серию до трёх матчей и набрал 10 очков. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» уже в пятый раз подряд сыграл вничью в Примере и набрал восемь очков. Клуб из Валенсии занимает 18-е место в турнирной таблице.

Испания - Примера. 11-й тур
27 ноября 2020, пятница. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 де Соуза – 57'   1:1 Кампанья – 83' (пен)
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