«Вальядолид» не сумел удержать победу в матче с «Леванте»
В Вальядолиде завершился матч 11-го тура испанской Примеры. «Вальядолид» на стадионе «Хосе Соррилья» сыграл вничью с «Леванте». Встреча закончилась со счётом 1:1.
На 57-й минуте Маркос де Соуза вывел хозяев вперёд. Но удержать победный счёт хозяевам не удалось. На 83-й минуте Хосе Кампанья реализовал пенальти и принёс своей команде ничью.
«Вальядолид» продлил беспроигрышную серию до трёх матчей и набрал 10 очков. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» уже в пятый раз подряд сыграл вничью в Примере и набрал восемь очков. Клуб из Валенсии занимает 18-е место в турнирной таблице.
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