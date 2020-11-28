«Вальядолид» не сумел удержать победу в матче с «Леванте»

В Вальядолиде завершился матч 11-го тура испанской Примеры. «Вальядолид» на стадионе «Хосе Соррилья» сыграл вничью с «Леванте». Встреча закончилась со счётом 1:1.

На 57-й минуте Маркос де Соуза вывел хозяев вперёд. Но удержать победный счёт хозяевам не удалось. На 83-й минуте Хосе Кампанья реализовал пенальти и принёс своей команде ничью.

«Вальядолид» продлил беспроигрышную серию до трёх матчей и набрал 10 очков. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» уже в пятый раз подряд сыграл вничью в Примере и набрал восемь очков. Клуб из Валенсии занимает 18-е место в турнирной таблице.