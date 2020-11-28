Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клинтон Н’Жье: Российская Премьер-Лига напоминает чемпионат Англии

Клинтон Н’Жье: Российская Премьер-Лига напоминает чемпионат Англии
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жье поделился впечатлениями от выступлений в России.

«В России хороший уровень футбола, он впечатляет. Тут всё не так, как думают за границей. Российский чемпионат напоминает чемпионат Англии. Это открытый турнир, где каждая команда стремится побеждать, атаковать, и мне это нравится. Я люблю атаковать. В России, как и в Англии, все команды играют на победу.

Климат России не шокирует, для меня это не проблема. Я играл в Лионе и зимой в Англии, а там очень холодно. Разницы нет, потому что в период сильных морозов в России мы не играем. Москва — один из самых красивых городов, что я видел. Перед переездом сюда я много слышал о расизме, но ни разу с ним здесь не сталкивался. Общество меняется с каждым днем, и я считаю, что русские люди — открытые и хорошие», — приводит слова Н'Жье Sputnik.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020