Клинтон Н’Жье: Российская Премьер-Лига напоминает чемпионат Англии

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жье поделился впечатлениями от выступлений в России.



«В России хороший уровень футбола, он впечатляет. Тут всё не так, как думают за границей. Российский чемпионат напоминает чемпионат Англии. Это открытый турнир, где каждая команда стремится побеждать, атаковать, и мне это нравится. Я люблю атаковать. В России, как и в Англии, все команды играют на победу.



Климат России не шокирует, для меня это не проблема. Я играл в Лионе и зимой в Англии, а там очень холодно. Разницы нет, потому что в период сильных морозов в России мы не играем. Москва — один из самых красивых городов, что я видел. Перед переездом сюда я много слышал о расизме, но ни разу с ним здесь не сталкивался. Общество меняется с каждым днем, и я считаю, что русские люди — открытые и хорошие», — приводит слова Н'Жье Sputnik.