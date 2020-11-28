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Юрий Жирков: когда играешь плохо, есть откуда брать эмоции

Юрий Жирков: когда играешь плохо, есть откуда брать эмоции
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:0).

«Должны были победить. Создали много хороших моментов, но не хватило завершающего паса, реализации. Упустили еще два очка.

Наверное, сыграло роль тяжёлое поле. Из-за этого были технические моменты с завершающим пасом, последним ударом. Ну и соперника, конечно, тяжело было вскрывать, много игроков оставались в обороне. Тем не менее были хорошие моменты, даже стопроцентные, чтобы забить.

Усталость тоже сказывается, но это не оправдание. Будем стараться в ближайших матчах исправить ситуацию, играть на победу. Когда играешь плохо, есть откуда брать эмоции», – цитирует Жиркова пресс-служба «Зенита».

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