Юрий Жирков: когда играешь плохо, есть откуда брать эмоции
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:0).
«Должны были победить. Создали много хороших моментов, но не хватило завершающего паса, реализации. Упустили еще два очка.
Наверное, сыграло роль тяжёлое поле. Из-за этого были технические моменты с завершающим пасом, последним ударом. Ну и соперника, конечно, тяжело было вскрывать, много игроков оставались в обороне. Тем не менее были хорошие моменты, даже стопроцентные, чтобы забить.
Усталость тоже сказывается, но это не оправдание. Будем стараться в ближайших матчах исправить ситуацию, играть на победу. Когда играешь плохо, есть откуда брать эмоции», – цитирует Жиркова пресс-служба «Зенита».
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