«Ахмат» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Ахмат» — «Локомотив». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Локомотив». Опубликованы составы команд.
«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл Силва, Харин, Мелкадзе.
Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Адамов, Быстров, Кармаев, Иванов, Х. Кадыров, Швец, Полярус, Адуев, А. Кадыров.
«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбус, Мурило, Райкович, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Камано.
Запасные: Савин, Игнатьев, Лысцов, Чёрный, Петухов, Сильянов, Жемалетдинов, Мухин, Титков, Иосифов, Зе Луиш, Лисакович.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
- 28 ноября 2020
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