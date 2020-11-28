«Ахмат» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Ахмат» — «Локомотив». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Локомотив». Опубликованы составы команд.

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл Силва, Харин, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Адамов, Быстров, Кармаев, Иванов, Х. Кадыров, Швец, Полярус, Адуев, А. Кадыров.

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбус, Мурило, Райкович, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Камано.

Запасные: Савин, Игнатьев, Лысцов, Чёрный, Петухов, Сильянов, Жемалетдинов, Мухин, Титков, Иосифов, Зе Луиш, Лисакович.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).