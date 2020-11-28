«Локомотив»: Миранчук пропускает матч с «Ахматом» из-за простуды
Пресс-служба «Локомотива» объяснила, почему полузащитник Антон Миранчук остался вне заявки московской команды на матч с «Ахматом».
«Гильерме и Чорлука дисквалифицированы, а Антон Миранчук пропускает матч из-за простуды. Все тесты на коронавирус у него отрицательные», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Локомотив».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
«Ахмат» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ
Рекомендуем вам
- 28 ноября 2020
-
19:20
-
19:15
-
19:15
-
19:11
-
19:11
-
19:06
-
19:04
-
19:01
-
18:59
-
18:54
-
18:46
-
18:44
-
18:40
-
18:36
-
18:27
-
18:26
-
18:26
-
18:20
-
18:12
-
18:09
-
17:58
-
17:56
-
17:52
-
17:50
-
17:46
-
17:33
-
17:28
-
17:26
-
17:21
-
17:15
-
17:06
-
16:57
-
16:54
-
16:36
-
16:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам