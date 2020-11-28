«Локомотив»: Миранчук пропускает матч с «Ахматом» из-за простуды

Пресс-служба «Локомотива» объяснила, почему полузащитник Антон Миранчук остался вне заявки московской команды на матч с «Ахматом».

«Гильерме и Чорлука дисквалифицированы, а Антон Миранчук пропускает матч из-за простуды. Все тесты на коронавирус у него отрицательные», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Локомотив».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).