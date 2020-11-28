«Лидс Юнайтед» впервые за 30 лет на выезде обыграл «Эвертон»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле встречались «Эвертон» и «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 79-й минуте матча — полузащитник гостей Джек Харрисон с правого фланга покатил мяч на нападающего Рафаэла, тот его обработал, прошёл чуть вперёд и кручёным ударом с левой ноги отправил мяч под правую штангу. Это первый гол бразильца в составе «павлинов».
Видео единственного гола в матче:
«Эвертон» не проигрывал в домашних матчах с «Лидс Юнайтед» с 25 августа 1990 года — в матче первого тура сезона-1990/1991 «Лидс Юнайтед» выиграл со счётом 3:2.
Подопечные Марсело Бьельсы набрали 14 очков и поднялись 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ириски» (16) — на 6-м месте.
- 28 ноября 2020
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