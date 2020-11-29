«Вест Бромвич» одержал первую победу после возвращения в АПЛ
В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Хоуторнс» в Вест-Бромвиче встречались «Вест Бромвич Альбион» и «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 13-й минуте матча — после подачи с углового с правого фланга первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной оказался полузащитник хозяев Конор Галлахер, который ударом в касание низом отправил мяч в угол ворот.
Это первая победа «дроздов» после возвращения в АПЛ.
Подопечные Славена Билича набрали шесть очков и, покинув зону вылета, поднялись на 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Клинки» (1) — на последнем, двадцатом месте.
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