Форвард «Оренбурга» Фамейе почтил память Марадоны, повторив разминку аргентинца

Нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе перед матчем 25-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» почтил память легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны. Фамейе перед матчем провёл разминку, надев футболку сборной Аргентины. Нападающий постарался повторить знаменитую разминку Диего Марадоны под хит Life is Life группы Opus.

Фамейе встречался с Марадоной в брестском «Динамо», в котором аргентинец занимал должность президента.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Оренбурга».

Встреча «Оренбург» — «Крылья Советов» закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Фамейе вышел на замену и забил один мяч.

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.