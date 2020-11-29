Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тедеско оценил игру Зобнина и Мозеса на флангах

Тедеско оценил игру Зобнина и Мозеса на флангах
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, комментируя результат матча 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0), поделился мнением об игре Романа Зобнина и Виктора Мозеса.

«Где атаковать и каким флагом, это решение игроков. Касаемо выбора крайних защитников, мы попробовали несколько вариантов. Мозес и Зобнин высказались за подобную перестановку. И Виктор, и Роман входили в штрафную. Было несколько моментов у обоих, безусловно, важно было забивать в таких моментах», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В Москве на стадионе «Открытие Арена» прошёл матч 16-го тура РПЛ. «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ротору» со счётом 2:0. Хозяев вперёд на 15-й минуте вывел Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Второй мяч забил Самуэль Жиго.

«Спартак» прервал безвыигрышную серию в РПЛ, победив «Ротор»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020