Тедеско оценил игру Зобнина и Мозеса на флангах

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, комментируя результат матча 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0), поделился мнением об игре Романа Зобнина и Виктора Мозеса.

«Где атаковать и каким флагом, это решение игроков. Касаемо выбора крайних защитников, мы попробовали несколько вариантов. Мозес и Зобнин высказались за подобную перестановку. И Виктор, и Роман входили в штрафную. Было несколько моментов у обоих, безусловно, важно было забивать в таких моментах», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В Москве на стадионе «Открытие Арена» прошёл матч 16-го тура РПЛ. «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ротору» со счётом 2:0. Хозяев вперёд на 15-й минуте вывел Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Второй мяч забил Самуэль Жиго.