Тедеско: никогда не смотрим на результаты других команд в туре, всё внимание на свою игру

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, комментируя победу в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0) заявил, что не думал о результатах конкурентов. Ранее ЦСКА уступил «Рубину» (0:1), а «Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0)

«Праздновали второй гол вместе с болельщиками. Они горели эмоциями. Поддержка с трибун важна всегда.

Думаю, что мы неплохо играли в матчах, когда соперник высоко прессинговал. Сегодня было много необоснованных ошибок. У нас есть быстрые нападающие: Ларсон, Понсе, Бакаев вышел на замену и хорошо показал себя. Когда соперник прессингует, передачи за спину просто необходимы. У Джордана был отличный момент, когда не назначали пенальти. При владении мячом у нас должно быть больше вариантов.

Мы никогда не смотрим на результаты других команд в туре. Всё внимание на свою игру. Кроме того, у нас достаточно других слов, которые мы сможем сказать перед игрой для мотивации. Остальные результаты команд не так важны для нас», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.