Вторая победа «Рубина» Слуцкого над ЦСКА — в видеообзоре матча РПЛ

В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершился матч 16-го тура РПЛ. «Рубин» на своём поле одержал победу в матче с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 1:0.
Единственный мяч хозяева забили на 58-й минуте, автором победного гола стал Джордже Деспотович. «Армейцы» создали множество моментов, чтобы отыграться, но действовали слишком небрежно в завершающей стадии. Из 19 ударов по воротам лишь два пришлись в створ ворот соперника. Это вторая победа «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого над ЦСКА.
«Рубин» набрал 21 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА потерпел первое поражение в РПЛ после удачной серии из шести матчей. «Армейцы» с 32 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в РПЛ «Зенит», который также набрал 32 очка. Питерцы опережают соперника по дополнительным показателям.
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