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«Насильник и тиран». В Испании футболистка отказалась почтить память Диего Марадоны

«Насильник и тиран». В Испании футболистка отказалась почтить память Диего Марадоны
Футбол / Испания 0

Скандальная ситуация произошла в товарищеском матче женских команд «Виахес Интерриас» и «Депортиво Абанка» в Испании.

Как сообщает AS, перед началом встречи футболистки выстроились, чтобы почтить память легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны, скончавшегося на прошлой неделе. Однако одна из спортсменок, Паула Дапена, демонстративно отказалась участвовать в акции. 24-летняя футболистка «Виахес Интерриас» развернулась и села на газон.

«Как только я узнала, что перед матчем проведут акцию в память о Марадоне, сразу отказалась соблюдать минуту молчания в честь насильника и тирана», — объяснила свой поступок Дапена.

Фото доступно в «твиттере» Хорди Арруфата.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца. Из жизни Диего ушёл в возрасте 60 лет.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

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