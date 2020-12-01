Женская сборная России обыграла Турцию в матче квалификации Евро

В матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года женская сборная России обыграла национальную команду Турции со счётом 2:1.



Сборная России набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы А квалификации чемпионата Европы. Турция (5) — на пятом месте. Лидером группы является национальная команда Нидерландов, в 9 встречах набравшая 27 очков. В рейтинге команд, занявших второе место, российская сборная находится на второй позиции.



Девять победителей групп и три лучшие команды из числа занявших вторые места (без учёта результата с шестой командой в своей группе) напрямую квалифицируются в финальный турнир чемпионата Европы. Шесть худших команд из числа занявших вторые места выходят в раунд плей-офф. Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы был перенесён с 2021 на 2022 год.