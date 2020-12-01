Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Шахтер» — «Реал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Женская сборная России обыграла Турцию в матче квалификации Евро

Женская сборная России обыграла Турцию в матче квалификации Евро
Футбол / Сборная России 0

В матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года женская сборная России обыграла национальную команду Турции со счётом 2:1.

Сборная России набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы А квалификации чемпионата Европы. Турция (5) — на пятом месте. Лидером группы является национальная команда Нидерландов, в 9 встречах набравшая 27 очков. В рейтинге команд, занявших второе место, российская сборная находится на второй позиции.

Девять победителей групп и три лучшие команды из числа занявших вторые места (без учёта результата с шестой командой в своей группе) напрямую квалифицируются в финальный турнир чемпионата Европы. Шесть худших команд из числа занявших вторые места выходят в раунд плей-офф. Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы был перенесён с 2021 на 2022 год.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020