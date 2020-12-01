Женская сборная России обыграла Турцию в матче квалификации Евро

В матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года женская сборная России обыграла национальную команду Турции со счётом 2:1.
Сборная России набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы А квалификации чемпионата Европы. Турция (5) — на пятом месте. Лидером группы является национальная команда Нидерландов, в 9 встречах набравшая 27 очков. В рейтинге команд, занявших второе место, российская сборная находится на второй позиции.
Девять победителей групп и три лучшие команды из числа занявших вторые места (без учёта результата с шестой командой в своей группе) напрямую квалифицируются в финальный турнир чемпионата Европы. Шесть худших команд из числа занявших вторые места выходят в раунд плей-офф. Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы был перенесён с 2021 на 2022 год.
- 1 декабря 2020
-
20:20
-
20:15
-
20:06
-
20:01
-
19:39
-
19:32
-
19:32
-
19:16
-
19:00
-
18:46
-
18:29
-
18:24
-
18:18
-
18:08
-
18:05
-
17:45
-
17:44
-
17:29
-
17:28
-
17:16
-
17:13
-
17:05
-
16:52
-
16:44
-
16:30
-
16:20
-
16:14
-
16:08
-
15:59
-
15:50
-
15:48
-
15:38
-
15:34
-
15:31
-
15:14