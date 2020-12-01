«Шахтёр» повторно обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

В Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Донецкий «Шахтёр» со счётом 2:0 на своём поле обыграл мадридский «Реал».

На 57-й минуте хозяев вывел вперёд Дентиньо. Точку в матче на 82-й минуте поставил Манор Соломон, ему ассистировал Майкон.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Шахтёр» — «Реал».

«Шахтёр» набрал семь очков и вышел на второе место в турнирной таблице группы B. «Реал» (7) — на третьем месте. Лидирует в этом квартете «Боруссия» Мёнхенгладбах (8), а «Интер» (2) замыкает турнирную таблицу. Сегодня, 1 декабря, «Боруссия» будет принимать «Интер».

В заключительном туре «Шахтёр» в гостях встретится с «Интером», а «Реал» будет принимать «Боруссию».