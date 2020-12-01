«Спартак» близок к договорённости о прекращении сотрудничества с Газизовым

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов и клуб близки к тому, чтобы разорвать соглашение. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в клубе и собеседник, знакомый с ситуацией.
Источник в стане красно-белых рассказал, что стороны не нашли компромисса по будущей работе. «Из-за возникших сложностей стороны пришли к заключению о том, чтобы прервать соглашение. Пока идут переговоры, которые близки к завершению», — сообщил источник, не уточнив суммы расторжения.
Собеседник, знакомый с ситуацией, подтвердил скорое завершение сотрудничества между «Спартаком» и Газизовым. «Формально, матч с «Зенитом» должен стать для Газизова последним в должности генерального директора «Спартака. Однако сотрудничество сторон пока не прекращено», — добавил собеседник.
Источники «Чемпионата» уже сообщали, что сумма неустойки Газизова со «Спартаком» составляет 3 млн евро. Шамиля Газизова назначили генеральным директором красно-белых в июле. На этом посту он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна. До прихода в «Спартак» Газизов работал на аналогичной должности в «Уфе». Приход специалиста из Башкирии владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил тем, что «Уфа» «может добиваться успеха при минимальных бюджетах».
- 1 декабря 2020
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