Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия М» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» близок к договорённости о прекращении сотрудничества с Газизовым

«Спартак» близок к договорённости о прекращении сотрудничества с Газизовым
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов и клуб близки к тому, чтобы разорвать соглашение. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в клубе и собеседник, знакомый с ситуацией.

Источник в стане красно-белых рассказал, что стороны не нашли компромисса по будущей работе. «Из-за возникших сложностей стороны пришли к заключению о том, чтобы прервать соглашение. Пока идут переговоры, которые близки к завершению», — сообщил источник, не уточнив суммы расторжения.

Собеседник, знакомый с ситуацией, подтвердил скорое завершение сотрудничества между «Спартаком» и Газизовым. «Формально, матч с «Зенитом» должен стать для Газизова последним в должности генерального директора «Спартака. Однако сотрудничество сторон пока не прекращено», — добавил собеседник.

Источники «Чемпионата» уже сообщали, что сумма неустойки Газизова со «Спартаком» составляет 3 млн евро. Шамиля Газизова назначили генеральным директором красно-белых в июле. На этом посту он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна. До прихода в «Спартак» Газизов работал на аналогичной должности в «Уфе». Приход специалиста из Башкирии владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил тем, что «Уфа» «может добиваться успеха при минимальных бюджетах».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020