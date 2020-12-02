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«Порту» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Манчестер Сити»

«Порту» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Манчестер Сити»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась ничьей со счётом 0:0.

На 80-й минуте встречи гол забил нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено.

В другом матче группы С «Марсель» принимал «Олимпиакос». Встреча, прошедшая на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция), завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Манчестер Сити» набрал 13 очков и выйдет в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе С. «Порту» (10) занял 2-е место и досрочно вышел в 1/8 финала турнира. «Олимпиакос» (3) и «Марсель» (3) поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.

Лига чемпионов. Группа C. 5-й тур
01 декабря 2020, вторник. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Лига чемпионов. Группа C. 5-й тур
01 декабря 2020, вторник. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
2 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Камара – 33'   1:1 Пайет – 55' (пен)   2:1 Пайет – 75' (пен)
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