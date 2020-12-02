«Порту» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Манчестер Сити»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась ничьей со счётом 0:0.



На 80-й минуте встречи гол забил нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено.



В другом матче группы С «Марсель» принимал «Олимпиакос». Встреча, прошедшая на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция), завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



«Манчестер Сити» набрал 13 очков и выйдет в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе С. «Порту» (10) занял 2-е место и досрочно вышел в 1/8 финала турнира. «Олимпиакос» (3) и «Марсель» (3) поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.