Уткин: никто из игроков академии «Локомотива» не ударил в грязь лицом в ЛЧ

Известный блогер Василий Уткин, подводя итоги встречи «Локомотива» с австрийским «Ред Булл Зальцбург» (1:3) в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов, оценил выступление воспитанников академии «железнодорожников».



«Что же касается «Локомотива», то я подожду пока с самыми яркими образами, но не могу не заметить важную частность.

Мы увидели в Лиге Чемпионов — причём вынужденным образом, из-за травм и болезней топов «Локомотива» — необычно большую группу молодёжи. Магкеев из них самый обстрелянный. Куликов, Рыбчинский, вот теперь ещё Мухин. Они получили разные, но вполне внятные игровые отрезки, и даже просто игры.

Не думаю, что непременно вырастут звезды. Но никто из них не ударил в грязь лицом в отпущенное им время.

У «Локомотива» действительно классная академия. Привет её шефу Владимиру Кузьмичеву. Отличная работа», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, 4-м месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может сыграть в Лиге Европы УЕФА. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (12) и «Атлетико» (5).