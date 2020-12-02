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Главный тренер «Милана» Пиоли и его помощник излечились от коронавируса

Главный тренер «Милана» Пиоли и его помощник излечились от коронавируса
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли излечился от коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.

Накануне, 1 декабря, специалист прошёл тест, который дал отрицательный результат. Также инфекция не была выявлена у его помощника Джакомо Мурелли.

Уже сегодня тренеры вернутся к работе с командой, а завтра, 3 декабря, смогут присутствовать на скамейке во время домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Селтиком», который пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало – в 20:55 мск.

О выявлении коронавируса у Пиоли стало известно 14 ноября. Через два дня факт заражения был подтверждён, а ещё через день инфекцию обнаружили у Мурелли.

«Милан», набрав 23 очка в девяти турах, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А, опережая ближайших преследователей, «Интер» и «Сассуоло», на 5 очков.

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