Главный тренер «Милана» Пиоли и его помощник излечились от коронавируса

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли излечился от коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.
Накануне, 1 декабря, специалист прошёл тест, который дал отрицательный результат. Также инфекция не была выявлена у его помощника Джакомо Мурелли.
Уже сегодня тренеры вернутся к работе с командой, а завтра, 3 декабря, смогут присутствовать на скамейке во время домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Селтиком», который пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало – в 20:55 мск.
О выявлении коронавируса у Пиоли стало известно 14 ноября. Через два дня факт заражения был подтверждён, а ещё через день инфекцию обнаружили у Мурелли.
«Милан», набрав 23 очка в девяти турах, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А, опережая ближайших преследователей, «Интер» и «Сассуоло», на 5 очков.
- 2 декабря 2020
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