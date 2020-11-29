Футболисты «Милана» прямо на поле созвонились по видеосвязи с Пиоли после очередной победы

Футболисты «Милана» сразу после финального свистка матча 9-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:0) созвонились по видеосвязи с главным тренером команды Стефано Пиоли, который находится на карантине из-за заражения коронавирусом. Игроки «Милана» пообщались с тренером прямо на футбольном поле.

Полузащитники Франк Кессье и Сандро Тонали, а также голкипер Джанлуиджи Доннарумма брали в руки телефон, чтобы поговорить с тренером.

Запись можно посмотреть в «твиттере» журналиста Жулема Мэйларда-Пачини.

«Милан» набрал 23 очка и упрочил лидерство в Серии А. Теперь миланцы опережают «Интер», занимающий второе место, на пять очков. Действующий чемпион Италии «Ювентус» отстаёт от «Милана» на шесть очков. «Фиорентина» (8) занимает 16-е место.