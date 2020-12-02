Бывший защитник сборной Марокко Мохамед Абархун скончался в возрасте 31 года, сообщает пресс-служба ФИФА.



«Наши мысли обращены к его близким в это очень печальное время», — говорится в официальном сообщении организации.

На протяжении карьеры защитник выступал за «Морейренсе» и «Ризеспор». В 2012 году Абархун провёл три матча на летних Олимпийских играх за сборную Марокко до 23 лет. За взрослую национальную команду игрок сыграл семь встреч. В сезоне-2019/2020 защитник выступал в Турции за «Ризеспор». Он провёл 20 матчей, забил два гола и отдал результативную передачу.



Во время выступления за «Ризеспор» у Абархуна был диагностирован рак желудка. Он был полностью отстранён от игр и тренировок, но продолжал получать заработную плату от клуба. Защитник скончался 2 декабря 2020 года от болезни.