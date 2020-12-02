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Матвей Сафонов: «Краснодар» выполнил задачу-минимум

Матвей Сафонов: «Краснодар» выполнил задачу-минимум
Футбол / Лига чемпионов 0

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:0).

«Это был один из самых важных матчей, он обеспечивает нам евровесну, было принципиально его выиграть. Мы считаем, что выполнили задачу-минимум. Хотелось и раньше побеждать, как в матче с «Севильей», но в нашей ситуации было важно именно тут выиграть.

Что касается моего состояния, всё нормально было, я пропустил какое-то время, было тяжело физически, но главное быть морально готовым, я сказал, что готов играть. Без трибун было бы совсем тяжело, мы играем для болельщиков, они улыбаются, мы к этому и стремимся», — приводит слова Сафонова сайт телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар», набрав 4 очка, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. Команда Мурада Мусаева гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА. «Ренн» (0) замыкает квартет. Лидируют в группе «Челси» и «Севилья» (по 10 очков).

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