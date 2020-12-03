В «Иртыше» отреагировали на решение признать фанатское объединение экстремистским

В омском «Иртыше» отреагировали на решение суда признать объединение фанатов «Иртыш Ultras» экстремистской организацией и запретить его деятельность. Такой запрет позволяет эффективнее привлекать активных участников к административной и уголовной ответственности.



«Клуб узнал об этой истории из сообщений средств массовой информации, поэтому что-либо комментировать нам сложно. Своих фанатов мы экстремистами не считаем, их поддержка очень важна для команды, и проходит она без нарушения закона.



Мы с ними контактируем постоянно, совсем недавно помогали им согласовывать средства поддержки в Футбольной национальной лиге. Большинство ребят — школьники либо студенты. Никаких серьёзных инцидентов с ними не возникало, максимум судью могли поругать с трибуны», — приводит заявление пресс-службы клуба Sport24.

Объединение футбольных фанатов «Иртыша» признано экстремистской организацией