В «Иртыше» отреагировали на решение признать фанатское объединение экстремистским

В омском «Иртыше» отреагировали на решение суда признать объединение фанатов «Иртыш Ultras» экстремистской организацией и запретить его деятельность. Такой запрет позволяет эффективнее привлекать активных участников к административной и уголовной ответственности.
«Клуб узнал об этой истории из сообщений средств массовой информации, поэтому что-либо комментировать нам сложно. Своих фанатов мы экстремистами не считаем, их поддержка очень важна для команды, и проходит она без нарушения закона.
Мы с ними контактируем постоянно, совсем недавно помогали им согласовывать средства поддержки в Футбольной национальной лиге. Большинство ребят — школьники либо студенты. Никаких серьёзных инцидентов с ними не возникало, максимум судью могли поругать с трибуны», — приводит заявление пресс-службы клуба Sport24.
- 3 декабря 2020
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