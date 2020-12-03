Объединение футбольных фанатов «Иртыша» признано экстремистской организацией

Центральный районный суд Омска признал неформальное молодёжное объединение футбольных фанатов «Иртыш Ultras» экстремистской организацией и запретил деятельность союза. Такой запрет позволяет эффективней привлекать активных участников этого объединения к административной и уголовной ответственности.



«Данное объединение является структурированной и управляемой организацией, участники которой, в том числе несовершеннолетние, неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности. Запрет деятельности объединения позволит эффективно пресекать преступные посягательства его участников, защитить интересы подрастающего поколения, обеспечивать защиту общества и государства», — цитируют старшего помощника прокурора Омской области Дмитрия Павленко «Коммерческие вести».

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