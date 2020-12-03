ЛАСК — «Тоттенхэм Хотспур»: прямой эфир матча начнётся в 20:55

Сегодня, 3 декабря, состоится матч ЛАСК — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Линцер» в Линце. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча ЛАСК — «Тоттенхэм Хотспур» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Павлом Рачковским. Помогать ему будут ассистенты Радослав Сейка и Адам Купсик. Резервный рефери – Павел Гиль.
ЛАСК, набрав 6 очков, занимает третье место в группе J Лиги Европы, уступая «Тоттенхэму» и «Антверпену» (у обеих команд по 9 очков). Замыкает квартет «Лудогорец» (0).
- 3 декабря 2020
-
19:29
-
19:03
-
18:59
-
18:45
-
18:44
-
18:28
-
18:26
-
18:22
-
18:15
-
18:04
-
18:00
-
17:57
-
17:45
-
17:38
-
17:30
-
17:28
-
17:08
-
16:56
-
16:39
-
16:35
-
16:15
-
16:06
-
15:50
-
15:46
-
15:38
-
15:21
-
15:15
-
15:02
-
14:41
-
14:14
-
14:08
-
13:57
-
13:41
-
13:25
-
13:19