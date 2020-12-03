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ЛАСК — «Тоттенхэм Хотспур»: прямой эфир матча начнётся в 20:55

ЛАСК — «Тоттенхэм Хотспур»: прямой эфир матча начнётся в 20:55
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 3 декабря, состоится матч ЛАСК — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Линцер» в Линце. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча ЛАСК — «Тоттенхэм Хотспур» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Павлом Рачковским. Помогать ему будут ассистенты Радослав Сейка и Адам Купсик. Резервный рефери – Павел Гиль.

ЛАСК, набрав 6 очков, занимает третье место в группе J Лиги Европы, уступая «Тоттенхэму» и «Антверпену» (у обеих команд по 9 очков). Замыкает квартет «Лудогорец» (0).

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