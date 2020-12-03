«Никогда не был с этим согласен». Моуринью недоволен, что клубы из ЛЧ попадают в ЛЕ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о перспективах команды в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.



«В Лиге Европы мы на данный момент в гонке. Мы одна из самых важных лошадей в ней. Нужно это признать. Английская команда в Лиге Европы априори является претендентом на победу, но в плей-офф к нам присоединятся другие важные команды. Я никогда не был согласен с этой системой, но что есть, то есть. Восемь команд, не добившихся успеха в Лиге чемпионов, вместо того чтобы отправиться домой, будут играть в Лиге Европы, и это изменит ход соревнований», — приводит слова Моуринью Evening Standard.



Напомним, по регламенту Лиги Европы в плей-офф помимо команд, занявших первые и вторые места в своих группах, также выступают клубы, финишировавшие третьими в своих группах в Лиге чемпионов.



Сегодня, 3 декабря, «Тоттенхэм» сыграет с ЛАСКом в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдёт в Австрии. Начало – в 20:55 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Спасибо, «Краснодар»! У нас будет команда в евровесне Оказывается, мы всё-таки можем побеждать в Лиге чемпионов.