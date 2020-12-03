«Никогда не был с этим согласен». Моуринью недоволен, что клубы из ЛЧ попадают в ЛЕ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о перспективах команды в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
«В Лиге Европы мы на данный момент в гонке. Мы одна из самых важных лошадей в ней. Нужно это признать. Английская команда в Лиге Европы априори является претендентом на победу, но в плей-офф к нам присоединятся другие важные команды. Я никогда не был согласен с этой системой, но что есть, то есть. Восемь команд, не добившихся успеха в Лиге чемпионов, вместо того чтобы отправиться домой, будут играть в Лиге Европы, и это изменит ход соревнований», — приводит слова Моуринью Evening Standard.
Напомним, по регламенту Лиги Европы в плей-офф помимо команд, занявших первые и вторые места в своих группах, также выступают клубы, финишировавшие третьими в своих группах в Лиге чемпионов.
Сегодня, 3 декабря, «Тоттенхэм» сыграет с ЛАСКом в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдёт в Австрии. Начало – в 20:55 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
- 3 декабря 2020
-
14:41
-
14:14
-
14:08
-
13:57
-
13:41
-
13:25
-
13:19
-
13:03
-
12:49
-
12:43
-
12:36
-
12:35
-
12:30
-
12:14
-
12:03
-
11:44
-
11:28
-
11:17
-
11:13
-
11:00
-
10:51
-
10:11
-
10:00
-
09:49
-
09:45
-
09:44
-
09:31
-
09:30
-
08:42
-
08:30
-
08:13
-
08:02
-
07:50
-
07:37
-
07:20