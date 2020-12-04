Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Несколько клубов РПЛ интересуются нападающим «Велеса» Артёмом Максименко

Несколько клубов РПЛ интересуются нападающим «Велеса» Артёмом Максименко
Футбол / РПЛ 0

Несколько клубов РПЛ интересуются нападающим «Велеса» Артёмом Максименко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Интерес к Максименко проявляют «Химки», «Урал», «Ахмат» и «Локомотив», — сказал источник «Чемпионату».

В сентябре сообщалось о возможном переходе игрока в «Крылья Советов», но трансфер в итоге не состоялся. Артём Максименко является воспитанником академии «Динамо» Москва.

22-летний нападающий в сезоне-2020/2021 провёл 27 матчей, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт форварда с «Велесом» рассчитан до конца сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Максименко в € 350 тыс. Нападающий провёл три матча за сборную России до 16 лет.

«Крылья Советов» вырвали победу у «Велеса» и вышли на 2-е место в ФНЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020