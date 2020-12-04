Несколько клубов РПЛ интересуются нападающим «Велеса» Артёмом Максименко
Несколько клубов РПЛ интересуются нападающим «Велеса» Артёмом Максименко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Интерес к Максименко проявляют «Химки», «Урал», «Ахмат» и «Локомотив», — сказал источник «Чемпионату».
В сентябре сообщалось о возможном переходе игрока в «Крылья Советов», но трансфер в итоге не состоялся. Артём Максименко является воспитанником академии «Динамо» Москва.
22-летний нападающий в сезоне-2020/2021 провёл 27 матчей, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт форварда с «Велесом» рассчитан до конца сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Максименко в € 350 тыс. Нападающий провёл три матча за сборную России до 16 лет.
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