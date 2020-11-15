«Крылья Советов» вырвали победу у «Велеса» и вышли на 2-е место в ФНЛ
«Крылья Советов» принимали «Велес» в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 76-й минуте встречи — забил нападающий гостей Саид Алиев. «Крылья» смогли отыграться спустя четыре минуты, статус-кво восстановил форвард самарцев Егор Голенков. На 88-й минуте матча самарская команда смогла вырвать победу. Итоговый счёт матча установил лучший бомбардир лиги Иван Сергеев, забив уже 19-й мяч в сезоне.
Таким образом, «Крылья Советов» поднялись на второе место в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги, набрав 46 очков в 22 турах. «Велес» (39) — на шестом месте в турнирной таблице.
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