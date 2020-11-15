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«Крылья Советов» вырвали победу у «Велеса» и вышли на 2-е место в ФНЛ

«Крылья Советов» вырвали победу у «Велеса» и вышли на 2-е место в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Крылья Советов» принимали «Велес» в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 76-й минуте встречи — забил нападающий гостей Саид Алиев. «Крылья» смогли отыграться спустя четыре минуты, статус-кво восстановил форвард самарцев Егор Голенков. На 88-й минуте матча самарская команда смогла вырвать победу. Итоговый счёт матча установил лучший бомбардир лиги Иван Сергеев, забив уже 19-й мяч в сезоне.

Таким образом, «Крылья Советов» поднялись на второе место в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги, набрав 46 очков в 22 турах. «Велес» (39) — на шестом месте в турнирной таблице.

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
15 ноября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Велес
Москва
0:1 Алиев – 76'   1:1 Голенков – 81'   2:1 Сергеев – 87'
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