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Главный тренер московского «Динамо» поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом»

Главный тренер московского «Динамо» поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«Добрый день (по-русски). Последняя игра на своём стадионе, перед своими болельщиками. Ожидаем хорошей игры, «Арсенал» хорошо организован. Они команда, которая хорошо обороняется, они показали это против «Зенита». Если мы будем правильно занимать позиции и выстроим свою игру, то игра хорошо сложится. Так как это последняя игра дома, мы ставим перед собой цель сыграть быстро и заработать три очка», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В 16 турах Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Тульский «Арсенал» (14) – на 13-м.

Шварц: «Динамо» не смогло сравнять счёт, потом игру сломали пенальти
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